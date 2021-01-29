Американський автовиробник General Motors (GM) пообіцяв, що до 2035 року буде випускати автомобілі тільки з нульовими шкідливими викидами в атмосферу.
Читайте такожВчені знайшли спосіб, як зробити з вуглекислого газу паливо для літаківДо 2040 року компанія планує стати повністю вуглецево нейтральною, тобто звести викиди парникових газів в атмосферу в цілому до нуля.
GM і раніше заявляла про намір в майбутньому виробляти тільки електромобілі, але не називала конкретних термінів переходу на таке виробництво.
У числі іншого компанія обіцяє, що вже до 2030 року всі її підприємства в США, а до 2035 року в усьому світі на 100% перейдуть на відновлювані джерела енергії, передає kommersant.
GM також оголосила про намір інвестувати в розробку електромобілів і безпілотних автомобілів $25 млрд в найближчі п'ять років, раніше мова йшла про $20 млрд.
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