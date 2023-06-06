Екоцид масштабу ядерного удару. Наслідки підриву Каховської ГЕС для України

Підрив рашистами дамби на Каховській гідроелектростанції став шоком як для українців, так і для усього цивілізованого світу. УНІАН розібрався, як найбільша техногенна катастрофа останніх десятиліть вплине на екологію та майбутнє України.

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали одну із найбільших гідротехнічних споруд у Європі - дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Це призвело до масштабного неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища.

Підрив дамби загрожує Україні екологічної катастрофою та дефіцитом питної води у частині південних областей, в тому числі тимчасово окупованому Криму, оскільки саме з Каховського водосховища починаються Каховський канал, Північно-Кримський канал і канал Дніпро — Кривий Ріг.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття та поставивши під загрозу тисячі мирних жителів. Це жахливий військовий злочин", - наголосив очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

У зоні затоплення опинились 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Десятки тисяч людей стали заручниками "великої води", яка стрімко змиває все на своєму шляху. Місцевих мешканців евакуюють з затоплених ділянок Херсонщини.

За даними державної компанії "Укргідроенерго", внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

"За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів (тобто за цей час вода з водосховища повністю вийде – УНІАН). Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", - повідомили в компанії.

Це створює додаткову загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що здійснює охолодження ядерних реакторів в басейні, який наповнюється з Каховського водосховища.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Масштаби затоплення

Ще в жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Відтак, експерти ще тоді прогнозували можливі наслідки такого терористичного акту.

За підрахунками фахівців ННЦ "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" КПІ ім. Ігоря Сікорського, найбільш ймовірний сценарій передбачав максимальне затоплення певних територій протягом трьох-п’яти днів в залежності від погоди. Засушлива і тепла погода сприятиме більш повільному току води, в той час, як дощі пришвидшать затоплення.

Науковці вважають, що узбережжя правого берегу Дніпра постраждає у 8 разів менше, ніж ліва частина берегу, що на даний час лишається підконтрольною російським загарбникам. Загальна площа, що може бути потенційно вкритою водою (разом з руслом і гирлом Дніпра) сягає аж 1126 квадратних кілометрів!

"Повністю або частково у зоні ураження можуть опинитися 99 населених пунктів, з них зазнають значних затоплень (якщо частка території населеного пункту під водою складе більше 45 відсотків) 40 населених пунктів", - вважають в КПІ.

Наразі МВС України опублікувало перелік територій, з яких проводиться евакуація після підриву дамби. Це місто Херсон, селища міського типу Антонівка, Комишани, Зимівник, а також села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, Приозерне.

"На підконтрольній Україні території евакуації підлягає понад 17 тисяч людей, українська влада вже розпочала евакуацію. Крім того, на непідконтрольній Україні території мають бути евакуйовані близько 25 тисяч наших людей, про яких зовсім не думає так звана окупаційна "влада"", - повідомила заступниця генерального прокурора України Вікторія Литвинова.

За її словами, затоплені населені пункти наразі зовсім непридатні для проживання.

Екологічні біди

На думку OSINT-дослідників проекту InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування гідроелектростанції можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн, адже відбулось масштабне руйнування соціально-важливих об’єктів і забруднення територій.

За словами голови держкомпанії "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, через підрив ГЕС стався масштабний витік масла з турбін електростанції у річку Дніпро.

"Екологічна катастрофа буде, тому що масло, яке було в турбінах, попало в річку. Об’єм може бути від 150 до 450 тон, і ми не знаємо, розгерметизувались трансформатори чи ні. Ми пізніше будемо розуміти, що сталося з екологією в нижній частині Херсонської області", - сказав він.

Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик вважає, що одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до непередбачуваних екологічних наслідків: загибелі великої кількості риби та тварин, заболочення осушених земель і зміни кліматичного режиму регіону.

"З іншого боку, відкриється піщане дно, і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками: як-то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно, більший ризик посухи на полях центру і півдня України", - зазначив він.

Крім того, спустошення Каховського водосховища може означати дефіцит питної води у кількох південних регіонах країни.

"Ми думаємо, що найбільш проблемна ситуація з водою буде в Херсонській області", - припустив керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді доручив робити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях, щоб отримати більше прісної води.

Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що в місті вже зараз склалася дуже складна ситуація із водопостачанням. А мешканці почали штурмувати магазини, скуповуючи питну воду.

В "Укргідроенерго" зазначили, що для вирішення цього питання компанія буде робити "перекидку" води з Дніпровського каскаду на Кривий Ріг.

Випустивши воду з Каховського водосховища, окупанти зневоднили не тільки частину материкової України, але й окупованого Криму, тим самим вистріливши собі в ногу. Це вже не кажучи про те, що неконтрольовані водні хвилі змиють оборонні рубежі загарбників, разом із самими окупантами. Втім, коли росія переймалася долями своїх громадян… "Своїх не кидаємо", еге ж?

Наслідки для енергосистеми та ядерна небезпека

Оскільки майже із перших днів повномасштабної війни Каховська гідроелектростанція була окупована ворогом, з нею втрачено технологічний зв’язок, тож з жовтня ГЕС не виробляла електроенергію для української енергомережі.

За даними "Укренерго", підрив російськими окупаційними військами станції та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми.

Проте, держкомпанія "Укргідроенерго", яка керує всіма ГЕС в країні, незабаром має проаналізувати, як неконтрольований витік води з водосховища позначиться на стані всього Дніпровського каскаду. При негативному сценарії іншим українським гідроелектростанціям, можливо, доведеться скоротити виробіток, а отже у літню спеку електроенергії в країні буде менше. Враховуючи, що загроза віялових відключень світла і до цієї катастрофи гостро стояла перед українцями, тепер у їхньому запровадженні можна остаточно не сумніватися.

Що ж до загострення ризику ядерної катастрофи на тимчасово окупованій рашистами Запорізькій атомній електростанції, експерти заспокоюють, що панікувати поки зарано.

"Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну через те, що ЗАЕС охолоджується через власний ставок, який відокремлений від Каховського водосховища. Таким чином, ставок і чаші басейнів, на яких працює система безпеки станції, тримають той рівень води, який був до підриву Каховської ГЕС", - розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав УНІАН, що води в охолоджувальних басейнах вистачить на 4-5 тижнів.

"Чекаємо, поки вода впаде. На 11-12 годину буде пік рівня води, до завтрашнього ранку-обіду її рівень спаде, і стане зрозуміло на якому рівні вона встановиться. Тоді можна буде думати, як відновити постачання води до охолоджувальних басейнів, і яким чином налагодити подачу води в Нікополі, Кривому Розі і багатьох інших містах", - додав Харченко.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС стежать за ситуацією із можливої радіаційної небезпеки. Очільник агентства пообіцяв за тиждень особисто відвідати окуповану атомну станцію.

Реакція світу

Знесення дамби в Новій Каховці прирівнюється до застосування зброї масового знищення і є воєнним злочином невибіркової дії, відповідно до Женевської конвенції, яку Росія систематично порушує у війні проти України. А тому цей крок не на жарт збентежив європейських партнерів України.

"Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - заявив Глава Європейської Ради Шарль Мішель.

За словами Мішеля, він порушить це питання на червневому саміті ЄС та запропонує збільшити допомогу затопленим районам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу.

"Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни", - додав він.

Лідери країн Балтії, в свою чергу, виступили із спільною заявою про те, що Росію треба зупинити, а злочинців віддати під суд.

"Руйнування великої греблі - це військовий злочин, який безпосередньо загрожує тисячам людей. Росія має відповісти за це. І Україна має виграти цю війну, щоб залишатися в безпеці!" – сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Дуже хотілось би, щоб усе європейське співтовариство нарешті остаточно усвідомило, що Росія – держава-терорист, і перейшло від традиційного "глибокого занепокоєння" до насправді рішучих дій. Для цього Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН та закликає країни G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення санкцій на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Очевидно, що підрив Каховської ГЕС - це ознака істеричної паніки кремлівських злочинців, які, зганьбившись на весь світ з на полі бою, вдаються до чергового терору. Рашисти відчайдушно намагаються забрати в українців тепле відчуття надії на майбутній контрнаступ, проте їм це не вдасться. За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українське військове командування передбачало можливі провокації терористів, серед яких – і підрив дамби. А отже російське зло буде вигнано з української землі, незважаючи ні на що!

Для України підрив величезної гідрологічної споруди – це черговий виклик, який неодмінно зробить нас сильнішими, а підтримку міжнародних партнерів – ще більш рішучою.

Ганна Бредіхіна