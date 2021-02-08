У виставі йтиметься про екологічні проблеми планети.

У Київському цирку створили виставу, в якій не використовують жодного звіра.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тему для дійства теж обрали актуальну. У виставі йтиметься про екологічні проблеми планети. При цьому костюми та декорації створили з целофанових пакетів, пляшок та інших пластикових посудин.

На манежі з'являться жонглери, повітряні гімнасти, силані та клоуни, але не тварини. Їх спеціально до дійства не залучали.

Натомість в репертуарі цирку ще залишаються традиційні вистави з дресованими звірами.

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Автор: Денис Прядко