На манежі з'являться жонглери, повітряні гімнасти, силані та клоуни / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
У Київському цирку створили виставу, в якій не використовують жодного звіра.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Тему для дійства теж обрали актуальну. У виставі йтиметься про екологічні проблеми планети. При цьому костюми та декорації створили з целофанових пакетів, пляшок та інших пластикових посудин.
На манежі з'являться жонглери, повітряні гімнасти, силані та клоуни, але не тварини. Їх спеціально до дійства не залучали.
Натомість в репертуарі цирку ще залишаються традиційні вистави з дресованими звірами.
Новини України: у Київському цирку створили виставу, в якій не використовують звірів
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