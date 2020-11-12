Будівельна компанія з Марокко зводить помешкання, що не шкодять довкіллю.

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Для цього беруть матеріали, з яких майстрували ще у давнину. Це ґрунт, дерево, камінь, сіно та очерет. Компанія-забудовник запевняє: їхнє використання здешевлює будівництво удвічі.

Окрім того, стіни із природного матеріалу дуже добре поглинають звуки та тримають тепло у холодну погоду, що дозволяє зекономити на опаленні. У середньому на зведення такого будинку йде до півроку.