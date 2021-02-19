Поліції надані повноваження щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та під час сільськогосподарських робіт.

Верховна Рада України підвищила штрафи за провокування пожеж у лісах.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій" (реєстраційний номер 3526) проголосували 311 народних депутатів України.

Законом надано повноваження органам Національної поліції щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні сільськогосподарських робіт.

Ним внесено зміни до Водного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про охорону земель" та "Про оренду землі".

Законом покладено обов’язок щодо запобігання випалюванню сухої рослинності та відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, у тому числі й на власників та користувачів (орендарів) відповідних територій та об’єктів.

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У Водному кодексі України передбачено, що у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів.

У Кодексі про адмінправопорушення, зокрема, визначається, що знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень тягнуть за собою накладення штрафів на громадян у розмірі від 180 до 360 (нині - від 30 до 45) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3060 грн до 6120 грн, і на посадових осіб - від 900 до 1 тис. 260 (нині - від 60 до 90) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 15300 грн до 21420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафів на громадян у розмірі від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 грн до 12240 грн) і на посадових осіб – від 1 тис. 260 до 1 тис. 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 21420 грн до 30600 грн).

У Прикінцевих положеннях сказано, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання цим законом чинності.

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Автор: Надя Пришляк