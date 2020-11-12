Експерт відзначає, що в Україі дуже застаріле лісове законодавство, яке робить законними навіть найбільш катастрофічні рубки.

Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство – такими є ключові проблеми українського лісового господарства. А от інформація про зменшення "зелених масивів" не відповідає дійсності.

"Щодо стану лісів в Україні існує багато міфів, – пояснив сайту 24 каналу експерт лісового напрямку Української природоохоронної групи (УПГ) Єгор Гриник. – Наприклад, що ми втрачаємо наші ліси, що їх площа скорочується... Але це правда лише частково. Насправді, з моменту отримання незалежності площа лісів є доволі стабільною – близько 16% території країни".

Втім, і реальних проблем у лісової галузі України дуже багато. Природоохоронець перерахував найважливіші.

Треба розуміти, що поняття "відновити дерева" – не значить відновити ліс, – розповідає Гриник. – Дійсно, лісівники кажуть про те, що відновлюють ліси. Однак насправді ліс – це не купа дерев, це складна екосистема, у якій окрім дерев існують ще тисячі різних видів живого. Дерева після рубок відновлюються, а от екосистема – ні.

В Україні більше половини лісів мають штучне походження, тобто були висаджені після вирубок. Дуже часто на місці зрубаного природного лісу, який складався з дерев багатьох видів, висаджують одновидовий ліс – так звані монокультури. Такі штучні ліси часто є нестійкими до певних зовнішніх факторів і часто гинуть.

Як приклад, експерт навів масштабні пожежі цьогоріч у Чорнобилі та Житомирські області, де якрах горіли величезні площі соснових монокультур.

"Багато де пожежі могли б бути не такими катастрофічними, якби там зростав природний ліс з різними видами дерев, які не так добре горять, – зазначає природоохоронець. – До того ж, у монокультурах перестають існувати багато видів тварин і рослин, характерних для природних лісів – так ми втрачаємо лісове біорізноманіття. На жаль, в Україні й досі поширена практика створення монокультур на місці вирубок, навіть там, де від цього можна відмовитись. Питання необхідно вирішувати на законодавчому рівні".

На думку Гриника, серйозною проблемою також є незаконні рубки:

"Керівництво лісової галузі України часто розказує, що намагається боротися з ними. Проте під незаконними вони мають на увазі виключно рубки "без документів", які проводять сторонні люди. При цьому реальною проблемою є незаконні рубки "з документами", які проводяться самими лісгоспами. І такі рубки набагато масштабніші, ніж незаконні самовільні рубки. Для прикладу, це і незаконні санітарні рубки здорових лісів, і рубки з порушеннями певних природоохоронних обмежень. Нещодавно з'явився новий голова Державного агентства лісових ресурсів України (Василь Кузьович), але він, як і його попередники, закриває очі на масштабні незаконні рубки, які проводять його підопічні – лісгоспи. На жаль, лісова галузь залишається надзвичайно корумпованою. Проблема ускладнюється неналежним контролем – екоінспекція наразі дуже обмежена у повноваженнях і фінансуванні. Існують ініціативи, направлені на реформу екоінспекції, але поки вони чомусь не пріоритетні для Верховної Ради", - заявив експерт.

Експерт також відзначає, що в Україі дуже застаріле лісове законодавство, яке робить законними навіть найбільш катастрофічні рубки. Так, у Польщі у гірських лісах Карпат суцільні рубки – велика рідкість. А в Україні вони поширені і дозволені, що має жахливі наслідки.

Ще один приклад – наше законодавство не дає конкретного механізму, як охороняти рідкісні види тварин чи рослин у лісах. У розвинених країнах створюються певні охоронні зони для таких видів, а у нас це просто ніяк не передбачено.

Таких прикладів можна наводити багато, – резюмує Єгор Гриник. – Потрібно комплексно змінювати лісове законодавство, але це титанічна робота і поки незрозуміло, чи є взагалі людські та інші ресурси це робити.

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Автор: УНІАН