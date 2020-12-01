Політолог Олександр Кочетков вважає, що політики часто пов'язані з промисловим бізнесом у регіонах, тому вони зазвичай використовують маніпуляції на темі екології для так званих "внутрішніх розбірок".
Про це він заявив у коментарі "Обозревателю". "Теми "боротьби" з екологічними проблемами дуже часто використовують для внутрішніх розбірок – політичних або бізнесових. Це те, що називається "хайп". Це одна зі зручних політичних і маркетингових стратегій", - заявив Кочетков.
Політолог також згадав про провальні спроби створити в Україні екорух: в 1998 році "Партія зелених" зайшла в Раду, але їй так і не вдалося за 5 років досягти чого-небудь в цьому напрямку.
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Кочетков озвучив ще одну причину хайпу на темі екології: ми рівняємося на цивілізовані країни, де "зелені" рухи популярні.
"На позаминулих парламентських виборах в Україні брали участь аж 4 "зелені" партії", – зазначив він.
Раніше в розслідуванні 24 каналу йшлося про популярні в Україні екомітинги та заяви екологічних псевдоактивістів у промислових містах. Водночас, зазначають журналісти, реальні екологічні проблеми — вирубка лісів, засмічення територій — залишаються поза увагою, що шкодить екології країни.
ЗМІ повідомляли, що на екологічні проблеми промислових міст звертають увагу, вони вирішуються.
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