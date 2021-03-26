Птахів лісівники спеціально виростили в інкубаторі, аби збільшити їхню популяцію.

Лісівники випустили півсотні фазанів у дику природу на Волині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Птахів вони спеціально виростили в інкубаторі, аби збільшити їхню популяцію. І от тепер, після того, як молодняк перезимував у вольєрі, їх випускають на волю.

Роблять це саме зараз, навесні, аби птахам було легше знайти харч. Фазани, яких вивезли до лісу, спершу налякалися, а потім один за одним злетіли.

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Автор: Денис Прядко