Фазани, яких вивезли до лісу, спершу налякалися, а потім один за одним злетіли / скріншот з відео
Лісівники випустили півсотні фазанів у дику природу на Волині.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Птахів вони спеціально виростили в інкубаторі, аби збільшити їхню популяцію. І от тепер, після того, як молодняк перезимував у вольєрі, їх випускають на волю.
Роблять це саме зараз, навесні, аби птахам було легше знайти харч. Фазани, яких вивезли до лісу, спершу налякалися, а потім один за одним злетіли.
На Волині у дику природу випустили пів сотні фазанів
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