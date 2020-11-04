Герпетологи регулярно виявляють на Мадагаскарі нові види і підвиди хамелеонів.

На Мадагаскарі знову виявили хамелеона Furcifer voeltzkowi, який не попадався на очі вченим з 1913 року і вважався вимерлим.

Перевідкрити втрачений вигляд вдалося німецьким герпетологам. У спробі з'ясувати його долю вони вирушили у віддалену частину острова, але живих F. voeltzkowi знайшли не в глухих лісах, а в саду при готелі. Результати дослідження опубліковані в журналі Salamandra.

Герпетологи регулярно виявляють на Мадагаскарі нові види і підвиди хамелеонів. На жаль, через швидке знищення лісів багато з давно відомих і недавно відкритих видів цих рептилій опинилися на межі вимирання. А деякі і зовсім вважаються вимерлими. Один з них — Furcifer voeltzkowi, якого вперше описали в 1893 році, а останній раз зустріли в 1913 році. У середині XX століття F. voeltzkowi позбувся видового статусу і знову отримав його лише в 2018 році. До цього моменту вчені не бачили живих особин виду вже більше ста років і всерйоз побоювалися, що він зник. Природоохоронна організація Global Wildlife Conservation навіть включила цього хамелеона в список 25 найбільш розшукуваних видів.

Команда герпетологів на чолі з Франком Глау (Frank Glaw) із зоологічної державної колекції Мюнхена вирішила прояснити долю F. voeltzkowi. Навесні 2018 року вони вирушили туди, де ці хамелеони вперше були знайдені, — в провінцію Махадзанга на північному заході Мадагаскару. Вивчивши шість точок включаючи ліси і ділянки навколо вапнякових виходів, вони на свій подив виявили F. voeltzkowi у великому саду при готелі в селищі Кацепі (Katsepy). В цілому на очі вченим попалися три самця і п'ятнадцять самок. Крім того, вже після повернення з експедиції дослідники виявили знімки F. voeltzkowi, зроблені ще в 2015 році, на порталі iNaturalist.

Вид хамелеонів F. voeltzkowi: його особливості

Вчені не просто підтвердили, що F. voeltzkowi все ще існує, але і вперше описали самок цього виду. Виявилося, що вони дрібніше самців і активніше змінюють кольори: якщо самці більшу частину часу залишаються зеленими, то самки часом набувають дуже яскравого контрастного забарвлення.

Генетичний аналіз дозволив розібратися в родинних зв'язках знову знайденого хамелеона. Вивчивши зразки ДНК трьох екземплярів, автори підтвердили, що його найближчий родич — Furcifer labordi, який мешкає в сухих лісах на південному заході Мадагаскару. Сестринські види відрізняються розмірами (F. voeltzkowi крупніший), деталями забарвлення і будовою виросту на носі.

Автори вважають, що, подібно F. labordi, F. voeltzkowi володіє дуже коротким життєвим циклом тривалістю менше року. Молоді особини вилуплюються з яєць з приходом сезону дощів (в жовтні-листопаді), швидко ростуть і приступають до розмноження. До початку сухого сезону всі дорослі хамелеони вмирають, залишивши після себе кладки яєць. Якщо ця ідея вірна, то легко зрозуміти, чому F. voeltzkowi так довго ховався від вчених: дорослих особин цього виду можна зустріти лише протягом декількох місяців в році, коли більшість доріг до місць їх проживання розмиті дощами.

Поки невідомо, як широко поширений F. voeltzkowi. Глау і його колеги вважають, що ареал даного виду може простягатися мінімум на 100 км уздовж узбережжя провінції Махадзанга. Однак неясно, чи йде мова про єдину популяцію або декілька ізольованих. Враховуючи важке становище з охороною природи на Мадагаскарі, автори рекомендують присвоїти перевідкритому хамелеону статус виду під загрозою зникнення (Endangered).

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Автор: Олег Давигора