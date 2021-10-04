Британський фотограф став переможцем року з фото горили, що розгулює у "хмарі" метеликів.

Визначено переможця щорічного фотоконкурсу природоохоронної організації Nature Conservancy. У 2021 році перемогу здобув знімок горили в оточенні метеликів, зроблений фотографом Анупом Шахом.

Читайте такожНа Алясці обрали найтовстіше ведмежа (фото)Тварина була зображена в Центральноафриканській Республіці. Про це йдеться на сайті конкурсу.

"Мені подобаються фото, що залучають глядача в те, що відбувається. Що ж відбивається на обличчі горили - їй це подобається чи вона просто терпить те, що відбувається?"- описав своє захоплення Шах.

Приз глядацьких симпатій отримав Пратхамеш Гадекар з Індії за фото світлячків, що злетілися на дерево перед тропічною зливою.

Перше місце в категорії "Пейзаж" посів Даніель Де Гранвіль Мансо з Бразилії з фото посухи.

Друге місце в категорії "Пейзаж" отримав знімок Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нетто, Бразилія). Фото було зроблено під час польоту на вертольоті над горами. "В результаті вийшов цей чудовий кадр, що нагадує голову динозавра", - розповів автор.

У категорії "Люди й природа" перемогу здобуло фото порятунку орангутанга. Це робота Алана Шредера з Бельгії.

У категорії "Люди й природа" друге місце віддали знімку піщаної бурі роботи Тома Оверолла з Австралії.

Переможець у категорії "Вода" - Казі Аріфуджаман з Бангладеш.

На другій сходинці в категорії "Вода" опинилася фоторобота "Занурення" (Хорам Меннес, Мексика).

У категорії "Дика природа" перемогу здобула фоторобота "Важке плавання" Буддхіліні де Суза. У кенійському Національному заповіднику Масаї-Мара сталася повінь на річці Талек. Все - через проливні дощі. На знімку зображено, як п'ять гепардів намагаються переплисти річку і протистоять найсильнішій течії. "Ця історія - нагадування про шкоду зміни клімату, викликаної діяльністю людини", - говорить фотограф.

Друге місце в категорії "Дика природа" дісталося знімку соняшників поляка Матеуша П'єсака.

Всесвітня некомерційна організація The Nature Conservancy працює над розв'язанням проблем, що стосуються збереження землі й води, від яких залежить життя на планеті.

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Автор: Ольга Робейко