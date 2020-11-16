На одному квадратному метрі спеціалісти виявили від 300 до 500 штук загиблої азовської хамси.

У Молочному лимані, що у Запорізькій області, зафіксовано масову загибель риби.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Держрибагентства України.

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"Під час рейду працівниками Азовського рибоохоронного патруля у Молочному лимані, поблизу смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області, зафіксовано масову загибель водних біоресурсів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на одному квадратному метрі виявлено від 300 до 500 штук загиблої азовської хамси.

Про факт загибелі риби для встановлення причин її мору проінформовано працівників Приазовського національного природного парку та Кирилівської селищної ради.

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Автор: Катерина Лиманська