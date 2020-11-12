У районі південноафриканського національного парку Крюгера гієна поцупила дитинча леопарда.
Туристи встигли зняти момент на відео, яке було опубліковано на сторінці Kruger Sightings в Instagram.
Гієна знайшла лігво з дитинчам леопарда на прізвисько зідулу, а самій самці не залишалася нічого, як сховатися на дереві. Маленький леопард прийняв гієну за матір і потягнувся до неї. Скориставшись моментом, хижачка викрала його.
Національний парк Крюгера знаходиться на північному сході ПАР. На його території мешкає близько півтори тисячі левів, 12 тисяч слонів, 2,5 тисячі буйволів, близько тисячі леопардів і п'ять тисяч носорогів.
Леопард втрачає свого новонародженого дитинчати через гієни! Нещодавно, під час сафарі в сафарі-Лоджі Arathusa Safari Lodge, в Сабі-Сендс, з нашим господарем @ahmed_laher_photography, ми відстежили Ксідулу, самку леопарда, яка прогулювалася в кущах далеко від свого попереднього лігва, яке піддавалося небезпеці з боку Тінгани, самця леопарда (не батька її дитинчат.) Вона неквапливо прогулювалася, навіть проходячи повз нашого Сафарі-автомобіля. Гієна відчула її запах і увійшла, щоб з'ясувати, в чому справа. Коли Ксідулу підійшла ближче до дерева, нікому не ведена, вона створила нове лігво для своїх дитинчат і перенесла їх сюди, ймовірно, щоб врятувати їх від захоплення тінганой! Коли вона наблизилася до дерева, гієна швидко наблизилася і налякала її, змусивши бігти вгору по дереву. Гієна попрямувала прямо до основи дерева. Дитинчата, вирішивши, що це мама, вийшли з нори. Гієна просунула голову в нору, схопила одного з дитинчат і втекла. Відео були зроблені @hawa_shi & @aqeela фотографії @ahmed_laher_photography Теги: #природа #подорожі #вид #пригоди # на відкритому повітрі # досліджувати #пощастило #дика природа#турист #відвідування #тварина #кемпінг#дика природа #Африка #дика природа #Сафарі #Крюгер #krugernationalpark #полювання #гієнакілл #відео #Леопарди #вбити #кров #крики #гієна #дитинча #леопард
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