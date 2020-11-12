Гієна знайшла лігво з дитинчам леопарда на прізвисько Зідулу, а самій самці не залишалася нічого, як сховатися на дереві.

У районі південноафриканського національного парку Крюгера гієна поцупила дитинча леопарда.

Туристи встигли зняти момент на відео, яке було опубліковано на сторінці Kruger Sightings в Instagram.

Гієна знайшла лігво з дитинчам леопарда на прізвисько зідулу, а самій самці не залишалася нічого, як сховатися на дереві. Маленький леопард прийняв гієну за матір і потягнувся до неї. Скориставшись моментом, хижачка викрала його.

Національний парк Крюгера знаходиться на північному сході ПАР. На його території мешкає близько півтори тисячі левів, 12 тисяч слонів, 2,5 тисячі буйволів, близько тисячі леопардів і п'ять тисяч носорогів.

Читайте такожДивовижна гонитва леопарда за гепардом потрапила на відео

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко