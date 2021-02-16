Домашні кішки серйозно загрожують збереженню біорізноманіття фауни / фото ua.depositphotos.com

Англійські біологи з'ясували, що переведення домашніх кішок на повністю м'ясний раціон та хоча б десятихвилинні щоденні ігри з ними значно зменшують кількість жертв улюбленців під час полювання.

Робота опублікована у британському науковому журналі Current Biology, пише N+1.

Вчені з Ексетерського університету вирішили зрозуміти, чи впливають зміна харчування або введення в котячий розпорядок дня ігор на мисливські звички тварин.

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У дванадцятитижневому експерименті брали участь 355 котів і кішок та 219 їх господарів. Усі тварини регулярно полювали та приносили здобич додому. Для частини вихованців дослідники змінювали особливості утримання і спостерігали за результатом. Ще частина залишалася у звичних умовах як контрольна група.

З'ясувалося, що ті улюбленці, яких почали годувати м'ясним кормом без додавання зернових, стали приносити додому на 36% менше здобичі. Також на 25% цей показник скоротився у котів і кішок, з якими регулярно грали — 5-10 хвилин щодня.

Водночас тварини, які отримували сухий корм з годівниць-головоломок, почали приносити на 33% більше здобичі. А зміна звичайних нашийників на незручні або нашийники з дзвіночками не особливо вплинула на результати полювання — кількість здобичі скоротилася менш ніж на 20%.

Вчені вирішили перевірити, як зміна умов утримання кішок вплине на кількість принесеної ними здобичі / фото Current Biology

Домашні кішки Felis catus серйозно загрожують збереженню біорізноманіття фауни. Наприклад, на острівних територіях кішки відповідальні за 14% зниклих видів птахів, ссавців і рептилій у всьому світі.

Масштаби полювання вихованців на птахів і гризунів на континентах теж турбує фахівців. Китайські зоологи підрахували, що в Китаї домашні коти вбивають 5,5 млрд птахів щорічно.

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Автор: УНІАН