Англійські біологи з'ясували, що переведення домашніх кішок на повністю м'ясний раціон та хоча б десятихвилинні щоденні ігри з ними значно зменшують кількість жертв улюбленців під час полювання.
Робота опублікована у британському науковому журналі Current Biology, пише N+1.
Вчені з Ексетерського університету вирішили зрозуміти, чи впливають зміна харчування або введення в котячий розпорядок дня ігор на мисливські звички тварин.
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У дванадцятитижневому експерименті брали участь 355 котів і кішок та 219 їх господарів. Усі тварини регулярно полювали та приносили здобич додому. Для частини вихованців дослідники змінювали особливості утримання і спостерігали за результатом. Ще частина залишалася у звичних умовах як контрольна група.
З'ясувалося, що ті улюбленці, яких почали годувати м'ясним кормом без додавання зернових, стали приносити додому на 36% менше здобичі. Також на 25% цей показник скоротився у котів і кішок, з якими регулярно грали — 5-10 хвилин щодня.
Водночас тварини, які отримували сухий корм з годівниць-головоломок, почали приносити на 33% більше здобичі. А зміна звичайних нашийників на незручні або нашийники з дзвіночками не особливо вплинула на результати полювання — кількість здобичі скоротилася менш ніж на 20%.
Домашні кішки Felis catus серйозно загрожують збереженню біорізноманіття фауни. Наприклад, на острівних територіях кішки відповідальні за 14% зниклих видів птахів, ссавців і рептилій у всьому світі.
Масштаби полювання вихованців на птахів і гризунів на континентах теж турбує фахівців. Китайські зоологи підрахували, що в Китаї домашні коти вбивають 5,5 млрд птахів щорічно.
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