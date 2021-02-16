Кішки серйозно загрожують збереженню біорізноманіття, однак вчені з'ясували кілька простих методів, які допоможуть стримувати мисливський інстинкт домашніх тварин.

Англійські біологи з'ясували, що переведення домашніх кішок на повністю м'ясний раціон та хоча б десятихвилинні щоденні ігри з ними значно зменшують кількість жертв улюбленців під час полювання.

Робота опублікована у британському науковому журналі Current Biology, пише N+1.

Вчені з Ексетерського університету вирішили зрозуміти, чи впливають зміна харчування або введення в котячий розпорядок дня ігор на мисливські звички тварин.

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У дванадцятитижневому експерименті брали участь 355 котів і кішок та 219 їх господарів. Усі тварини регулярно полювали та приносили здобич додому. Для частини вихованців дослідники змінювали особливості утримання і спостерігали за результатом. Ще частина залишалася у звичних умовах як контрольна група.

З'ясувалося, що ті улюбленці, яких почали годувати м'ясним кормом без додавання зернових, стали приносити додому на 36% менше здобичі. Також на 25% цей показник скоротився у котів і кішок, з якими регулярно грали — 5-10 хвилин щодня.

Водночас тварини, які отримували сухий корм з годівниць-головоломок, почали приносити на 33% більше здобичі. А зміна звичайних нашийників на незручні або нашийники з дзвіночками не особливо вплинула на результати полювання — кількість здобичі скоротилася менш ніж на 20%.

Домашні кішки Felis catus серйозно загрожують збереженню біорізноманіття фауни. Наприклад, на острівних територіях кішки відповідальні за 14% зниклих видів птахів, ссавців і рептилій у всьому світі.

Масштаби полювання вихованців на птахів і гризунів на континентах теж турбує фахівців. Китайські зоологи підрахували, що в Китаї домашні коти вбивають 5,5 млрд птахів щорічно.

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Автор: УНІАН