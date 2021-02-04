У зоопарку в Цзяоцзо в китайській провінції Хенань тигр, перебуваючи під анестезією, вкусив ветеринара.
Відео опублікувало видання Daily Mail.
Інцидент стався в п'ятницю, 29 січня. Тигру, який страждає від запалення шлунка і кишківника, поставили крапельницю під загальною анестезією. Ветеринар проводив внутрішньовенну терапію.
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За даними представників зоопарку, тварина в несвідомому стані відкрила рот і вкусила ветеринара за ногу.
На записі видно, як група колег намагається вивільнити ногу чоловіка з пащі тигра, який лежить в клітці. На іншому відео двоє чоловіків несуть третього, який отримав травму ноги.
У зоопарку уточнили, що ветеринар отримав незначну травму гомілки правої ноги глибиною в половину сантиметра і шириною в чотири сантиметри. Його стан стабільний.
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