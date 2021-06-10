"Шуби з хутра тварин не можуть прикрити індустрію жорстоких вбивств, що виробляє їх", - заявила міністр охорони навколишнього середовища.

Ізраїль став першою країною у світі, яка заборонила продаж натурального хутра в модній індустрії. Відповідна постанова набуде чинності у грудні 2021 року.

"Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і пов'язана з невимовною жорстокістю та стражданнями. Ми зробимо ізраїльський ринок модного одягу більш екологічно чистим, зробимо добро тваринам", - заявила міністр охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель на своїй сторінці у Twitter.

יוצאים לדרך עם מהלך היסטורי - חתמתי על איסור סחר בפרוות למטרות אופנה בישראל, והתקנות יכנסו לתוקפן בדצמבר הקרוב!



תעשיית הפרוות גורמת להרג של מאות מיליוני בעלי חיים בעולם וכרוכה באכזריות וסבל שלא יתוארו. יחד, נהפוך את שוק האופנה הישראלי לסביבתי יותר ונעשה חסד עם בעלי החיים! pic.twitter.com/zMnsQTE7e0 — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 9, 2021

За її словами, використання натуральних шкіри та хутра в модній індустрії "аморальне і безумовно зайве".

"Шуби з хутра тварин не можуть прикрити індустрію жорстоких вбивств, що виробляє їх", - цитує міністра The Jerusalem Post.

Читайте такожЗ 2021 року хутряний ринок почав працювати за новим стандартом FurMarkПри цьому видання зазначає, що про вибірковість заборони натурального хутра стало зрозуміло ще в жовтні, коли Гамліель вперше оголосила про намір ввести обмеження. Так, торгівля хутром все ж повинна залишитися дозволеною, зокрема, в наукових, освітніх і релігійних цілях.

Відмова від натурального хутра

У 2019 році американський штат Каліфорнія першим заборонив виробництво і продаж виробів з натурального хутра.

Від використання натурального хутра відмовився італійський бренд Prada.

Перша леді країни, дружина українського президента Олена Зеленська відмовилася від носіння натурального хутра.

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Переклад: Катерина Комолова