Їжачок став зіркою мережі після втрати голок: чи можуть вони знову відрости

Незвичайна зовнішність тварини привернула увагу понад 13 мільйонів користувачів.

В Англії, де є надзвичайне селище, їжак на ім’я Оллі, який майже повністю втратив голки через хворобу, поступово одужує під наглядом рятувальників, пише The Mirror.

Йдеться, що він потрапив до центру допомоги їжакам Prickles in a Pickle у графстві Девон. Коли волонтери вперше побачили його, тварина була в дуже поганому стані: щоразу, коли їжак відкривав рот, у нього починалася кровотеча. Ветеринари діагностували стригучий лишай і бактеріальну інфекцію, через які випала більшість голок.

Нині Оллі повільно відновлюється під наглядом працівників центру, розташованого в селищі Сток-Флемінг. Однак його стан поки що не дозволяє повернути тварину в дику природу.

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Як повідомляє ЗМІ, 66-річна Джуді Томсон, співзасновниця Prickles in a Pickle, розповіла, що шкіра навколо мордочки їжака вкрилася настільки сильними кірками, що він не міг нормально відкривати рот і їсти.

"Коли він відкривав рот, у нього починалася кровотеча. Йому було дуже боляче", - пояснила вона.

За словами Томсон, зараз Оллі почувається значно краще. Стан його шкіри покращився, кірок стало менше, а їжак уже самостійно харчується та підтримує стабільну вагу. Водночас тривале перебування дикої тварини в неволі небажане. Проте, як зазначила волонтерка, поки їжак одужує, догляд за ним у центрі залишається необхідним.

Поки працівники допомагають Оллі відновитися, його незвичайна зовнішність зробила його інтернет-зіркою. Люди порівнювали майже лисого їжака з авокадо, великою картоплиною та згорнутою шкарпеткою. Томсон розповіла:

"Люди порівнювали його з різними предметами - через те, як він зараз виглядає. Наприклад, зі згорнутою шкарпеткою або величезною картоплиною. Я опублікувала відео, щоб наші волонтери, підписники та всі охочі могли побачити, який вигляд має їжак без голок".

Вона додала, що побачити такого їжака доводиться нечасто. Ба більше, через незвичайну зовнішність люди можуть навіть не впізнати в ньому цю тварину.

Чи можуть у їжаків відростати голки

Так, їжаки природним чином втрачають і замінюють голки протягом життя. Вони складаються з кератину - того самого білка, який міститься у волоссі та нігтях людини, - і захищають тварин від хижаків.

У новонароджених їжаченят голки м’які та світлі. Вони з’являються вже протягом перших годин після народження. У міру дорослішання тварин виростають темніші й міцніші голки, які протягом наступних тижнів поступово замінюють первинний покрив.

Однак значна втрата голок і поява залисин із кірками можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям. Крім стригучого лишаю, шкірні захворювання та випадіння голок можуть спричиняти кліщі й бактеріальні інфекції.

Нові голки здатні відростати, але відновлення потребує часу. За поясненням Британської асоціації ветеринарних медсестер, нові голки починають рости лише після випадіння старих. У цей період їжаки залишаються особливо вразливими до хижаків.

Історія Оллі допомогла зібрати майже 5000 фунтів (понад 300 тисяч гривень)

Популярність їжака принесла благодійній організації не лише увагу до проблем диких тварин, а й фінансову підтримку. Оллі став своєрідним символом притулку, а його історія охопила міжнародну аудиторію. Завдяки публікаціям у мережі організації вдалося зібрати майже 5000 фунтів стерлінгів.

Джуді Томсон керує центром допомоги їжакам у власному будинку разом зі своїм партнером і співзасновником організації, 68-річним Аланом Пуком. Н

Сім років тому організація допомагала приблизно 40 їжакам на рік. Тепер вона приймає понад 1000 тварин щороку, а одночасно під її опікою можуть перебувати до 200 їжаків.

На думку Томсон, історія Оллі стала нагодою привернути увагу до труднощів, із якими стикаються дикі тварини, а також до потреб організацій, що їх рятують. Волонтерка наголосила:

"Усе це перевершило наші очікування, а навчатися довелося дуже швидко. Завдяки цій історії люди почали говорити про їжаків і замислюватися над ширшою проблемою. Якщо ви знайшли їжака без голок, йому справді потрібна допомога, адже він не може захистити себе".

Вона також закликала людей дбати про місцеву дику природу та підтримувати організації, які допомагають тваринам.

"Дика природа Великої Британії не менш важлива, ніж дика природа будь-якої іншої країни світу. Це наша власна маленька екосистема, і нам потрібно почати про неї дбати", - сказала Томсон.

За її словами, їжаки зазвичай не виходять на вулицю вдень, якщо з ними все гаразд. Винятком може бути самка, яка облаштовує гніздо. Тому поява їжака вдень може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Якщо люди помітили тварину, яка викликає занепокоєння, волонтерка радить звернутися до місцевого центру порятунку диких тварин і підтримувати його роботу.

Новини про тварин

Нагадаємо, у Батурині на Чернігівщині в родині пенсіонерів 15 років живе лелека, якого прозвали Бузька. Господар Юрій Бакуров розповів, як травмований птах самостійно прийшов у їхній двір та залишився назавжди. Щомісяця родина витрачає на рибу для птаха 800 гривень. Пенсіонери намагалися примусити птаха після одужання повернутися до дикої природу, але той весь час повертається.

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