У зоопарку Нью-Йорка з'явилося дитинча рудого кенгуру з рідкісним захворюванням.
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Космо народився п'ять місяців тому, але 15 січня доглядачі вперше витягли його з сумки матері.
У нього діагностували лейкізм - неймовірно рідкісне захворювання, яке викликає часткову втрату пігментації зовнішнього покриву у тварин.
«Це єдиний у своєму роді кенгуру, існуючий в даний час в Північній Америці», - розповів власник парку Джордан Патч.
Кенгуру народився у рудого самця Бумера, який живе в парку вісім років, і Розі, яка з'явилася в парку в 2020 році. У зоопарку збираються вивчити причину такої мутації.
Відзначається, що захворювання не повинно вплинути на здоров'я дитинчати. Однак тепер у нього немає здатності маскуватися, тому він, швидше за все, ніколи не виживе в дикій природі.
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