Відзначається, що захворювання не повинно вплинути на здоров'я дитинчати.

У зоопарку Нью-Йорка з'явилося дитинча рудого кенгуру з рідкісним захворюванням.

Читайте такожСамці богомолів навчилися виживати після спарювання з "кровожерливими" самкамиПро це пише CNN.

Космо народився п'ять місяців тому, але 15 січня доглядачі вперше витягли його з сумки матері.

У нього діагностували лейкізм - неймовірно рідкісне захворювання, яке викликає часткову втрату пігментації зовнішнього покриву у тварин.

«Це єдиний у своєму роді кенгуру, існуючий в даний час в Північній Америці», - розповів власник парку Джордан Патч.

Кенгуру народився у рудого самця Бумера, який живе в парку вісім років, і Розі, яка з'явилася в парку в 2020 році. У зоопарку збираються вивчити причину такої мутації.

Відзначається, що захворювання не повинно вплинути на здоров'я дитинчати. Однак тепер у нього немає здатності маскуватися, тому він, швидше за все, ніколи не виживе в дикій природі.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН