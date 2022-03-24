Неподалік від столиці спостерігається задимлення.

Мешканців столиці просять зачинити вікна - через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах міста.

Про це ввечері у четвер повідомила прес-служба КМДА.

"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", - йдеться у повідомленні.

Поради від столичної влади:

робити вологе прибирання;

поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

"Будь ласка, зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації!", - наголосили в адміністрації.

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