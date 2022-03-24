Мешканців столиці просять зачинити вікна - через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах міста.
Про це ввечері у четвер повідомила прес-служба КМДА.
"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", - йдеться у повідомленні.
Поради від столичної влади:
- робити вологе прибирання;
- поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
- якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.
"Будь ласка, зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації!", - наголосили в адміністрації.