З 1980 року розташування полюсів змістилося приблизно на 4 метри.

Масове танення льодовиків унаслідок глобального потепління призвело до помітного зміщення осі Землі з 1990-х років.

Про це йдеться у новому дослідженні вчених, цитує The Guardian.

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Зміни розподілу маси планети призводять до переміщення вісі, а отже й полюсів. У минулому зміни диктувалися природою (наприклад, океанічні течії чи конвекція гарячих порід в надрах Землі), але з 1990-х вже діями людини.

Науковці пов’язали танення льодовиків зі змінами осі. Встановлено, що у 1995 році напрям полярного дрейфу змістився з півдня та схід і за останні 15 років пришвидшився у 17 разів.

З 1980 року розташування полюсів змістилося приблизно на 4 метри.

На рух полюсів також могли впливати і ґрунтові води. Через те, що їх постійно перекачують для господарських потреб, ці запаси потрапляють у світовий океан, збільшуючи його рівень. За останні 50 років людство взяло з-під землі 18 трильйонів тонн води.

Поки рух земної осі недостатній, щоб помітно вплинути на повсякденне життя людей, він може, хіба, змінити на мілісекунди тривалість дня.

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Автор: Яна Ставська