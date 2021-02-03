Фахівці сподіваються, що клонована тваринка допоможе їм зрозуміти природу деяких котячих хвороб.

У китайському університеті провінції Шаньдун показали клоновану кішку.

Про це йдеться в новині ТСН.

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Дитинча народилося від сурогатної матері наприкінці грудня 2020 року. Його назвали Пінг-Ань, що в перекладі з китайської означає "безпека".

Ветеринари, які працювали над клоном, сподіваються за його допомогою з'ясувати природу деяких котячих хвороб та шляхи їх лікування.

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Автор: УНІАН