У китайському університеті провінції Шаньдун показали клоновану кішку.
Про це йдеться в новині ТСН.
Читайте такожВ Одеському зоопарку у пари амурських тигрів народилося дитинча (фото)Це друге клоноване кошеня у світі. Першого кота клонували теж у Китаї два роки тому.
Дитинча народилося від сурогатної матері наприкінці грудня 2020 року. Його назвали Пінг-Ань, що в перекладі з китайської означає "безпека".
Ветеринари, які працювали над клоном, сподіваються за його допомогою з'ясувати природу деяких котячих хвороб та шляхи їх лікування.
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