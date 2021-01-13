Коні стоять на засніженому полі / фото Станіслав Гуменюк
У мережі з'явилися фотографії коней Пржевальського, які живуть на території Зони відчуження ЧАЕС.
Знімки опубліковано на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.
"Сніговий привіт від коней Пржевальського. Готуйте шуби, тому що йдуть морози", - йдеться в повідомленні.
фото Станіслав Гуменюк
фото Станіслав Гуменюк
фото Станіслав Гуменюк
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