У Херсонській області лаштують "квартири" для лелек
У селі Федорівка Херсонської області вирішили облаштувати помешкання для лелек, які облюбували тутешні електроопори.
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Зазначається, що селяни придумали узяти гнізда у каркаси та закріпити їх на стовпах.
«Коли птахи відлетіли на Південь, взялися лагодити конструкції на висоті. Про допомогу попросили рятувальників. Ті підняли металеві каркаси за допомогою автопідйомника та закріпили на верхівках електроопор», – говориться в сюжеті.
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