Селяни придумали узяти гнізда у каркаси та закріпити їх на стовпах.

У селі Федорівка Херсонської області вирішили облаштувати помешкання для лелек, які облюбували тутешні електроопори.

Читайте такожПішла по-англійськи: від одеських екологів втекла борсучиха, яку виходжували в штучній норіПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що селяни придумали узяти гнізда у каркаси та закріпити їх на стовпах.

«Коли птахи відлетіли на Південь, взялися лагодити конструкції на висоті. Про допомогу попросили рятувальників. Ті підняли металеві каркаси за допомогою автопідйомника та закріпили на верхівках електроопор», – говориться в сюжеті.

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Автор: УНІАН