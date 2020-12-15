Люди мають припинити підгодовувати птахів.

У Хмельницькій області лебеді можуть не відлетіти через містян, які їх підгодовують.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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«Містяни почали їх регулярно підгодовувати – і це погано, кажуть ветеринари. Бо птахи стають ручними і ситими. А коли незабаром вдарять морози, то не зможуть відлетіти у вирій і замерзнуть», – говориться у сюжеті.

Нині є шанс, що лебеді здіймуться в небо, коли відчують перші морози, але за однієї умови – люди мають припинити їх підгодовувати.

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Автор: УНІАН