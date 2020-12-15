У Хмельницькій області лебеді можуть не відлетіти через містян, які їх підгодовують.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожМасові поховання норок в Данії могли забруднити грунтові водиЗазначається, що понад дві сотні лебедів несподівано оселилися на ставку у місті Волочиськ Хмельницької області.
«Містяни почали їх регулярно підгодовувати – і це погано, кажуть ветеринари. Бо птахи стають ручними і ситими. А коли незабаром вдарять морози, то не зможуть відлетіти у вирій і замерзнуть», – говориться у сюжеті.
Нині є шанс, що лебеді здіймуться в небо, коли відчують перші морози, але за однієї умови – люди мають припинити їх підгодовувати.
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