Українські лелеки подолали тисячі кілометрів Африкою: де вони зараз

Шляхи лелек на прізвисько Бой та Хартбіт проходять через різноманітні природні зони Африки. Науковці назвали кінцевий пункт їхнього перельоту.

Орнітологам вдалося відновити зв’язок із двома українськими лелеками – Боєм та Хартбітом, які мігрують Африкою. Через збройний конфлікт у Судані та пошкоджену телекомунікаційну інфраструктуру GPS-трекери птахів тривалий час не передавади нові координати.

Як йдеться у повідомленні Західноукраїнського орнітологічного товариства на сторінці в соцмережі, подорож лелек триває, а їхні маршрути пролягають через Єгипет, Судан, Чад і Південний Судан.

Дослідники, які відстежують переміщення птахів за допомогою GPS-трекерів, пояснили, що відсутність нових координат не обов’язково говорить про несправність обладнання або загибель птаха. У віддалених районах Судану мобільний зв’язок часто відсутній, тому дані можуть надходити із затримкою.

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Бой подолав понад 2000 км за 8 днів

Дослідники розповіли, що згідно даних трекера, 3 вересня Бой вилетів з озера Насер у Єгипті на південь і перетнув кордон із Суданом.

Протягом наступного тижня лелека рухався на південь, перетнув Білий Ніл південніше столиці Судану Хартума, а згодом змінив напрямок на південно-західний – у бік штату Східний Дарфур.

Уже 11 вересня птах зупинився приблизно за 120 км від кордону з Південним Суданом. Таким чином, за 8 днів він подолав понад 2000 км.

У Східному Дарфурі Бой затримався майже на місяць. З 12 до 20 вересня він перебував у чагарниковій савані на південний схід від містечка Хайоба. Згодом перемістився до району Шалаша, де залишався до середини жовтня.

17 жовтня лелека перетнув територію штату Північний Кордофан і прибув до Аб'єя – спірної прикордонної території між Суданом і Південним Суданом.

Станом на 20 жовтня Бой продовжував рухатися на південний схід, у напрямку кордону з Південним Суданом.

Хартбіт пролетів із Чаду до Південного Судану

Орнітологи розповіли, що Хартбіт розпочав свою подорож раніше за Боя. 24 серпня він вирушив від озера Насер у Єгипті, рухаючись на південний захід уздовж Нілу.

27 серпня птах перетнув східний кордон Чаду, а 30 серпня зупинився в регіоні Гера, у департаменті Мангальме. За тиждень він подолав близько 1800 км.

У цьому районі лелека залишався до 10 жовтня, після чого вирушив на схід. 12 жовтня він перетнув кордон Судану, пролетів через штат Південний Дарфурі продовжив міграцію.

15–18 жовтня маршрут Хартбіта пролягав через Північний Кордофан і Аб'єй, подібно до шляху Боя.

19 жовтня лелека перетнув кордон і наразі перебуває у Південному Судані.

За десять днів Хартбіт подолав понад 1500 км, пролетівши з Чаду через Судан до Південного Судану.

Дослідники зауважили, що далі на південь розташовані великі водно-болотні угіддя басейну Білого Нілу, зокрема болота Судд – одні з найбільших тропічних водно-болотних угідь світу. Такі території мають важливе значення для птахів, оскільки забезпечують їх водою, кормом і місцями для перебування.

Чому маршрути лелек важливі для дослідників

Шляхи Боя та Хартбіта проходять через різноманітні природні зони Африки – від пустельних територій поблизу озера Насер і напівпустель Сахелю до сухих саван та заболочених районів басейну Нілу.

Відстеження за допомогою GPS-трекерів дає змогу дослідникам з'ясовувати, які маршрути обирають українські лелеки, де зупиняються під час міграції та які природні території використовують для відпочинку й пошуку їжі.

Інші новини про лелек

Раніше УНІАН писав про те, що лелеки звили гніздо на кузові авто, встановленому на стовпі. у дворі автосервісу.

Також повідомлялося, що словацький лелека на прізвисько Макс першим із відстежуваних лелек досяг Африки. Переліт, протяжністю 3700 км, зайняв у нього 12 днів.

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