Для скорочення викидів до нуля, потрібна повна трансформація промисловості, енергетики і транспорту.

Промисловий спад через коронавірусні обмеження по всьому світу не призвів до зменшення вмісту парникових газів в атмосфері.

Читайте такожВчені досліджували вплив тварин на людей під час карантину і дійшли дивних висновківПро це повідомила Всесвітня Метеорологічна Організація ООН (ВМО). "Двоокис вуглецю залишається в атмосфері століттями, а в океані ще довше. В останній раз на Землі спостерігалася порівнянна концентрація CO2 3-5 млн років тому, коли температура була на 2-3°C більше, а рівень моря був на 10-20 м вище, ніж зараз. Але там не було 7,7 млрд жителів", - сказав генеральний секретар ВМО Петтері Таалас. На його думку, пандемія не вирішила проблему зміни клімату.

Для скорочення викидів до нуля, вважає Таалас, потрібна повна трансформація промисловості, енергетики і транспорту.

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У середині жовтня група вчених з Китаю, Франції, Японії і США опублікувала дослідження, в якому зазначалося, що в першому півріччі 2020 року викиди вуглекислого газу знизилися на 8,8%.

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Автор: УНІАН