У Пакистані собака і дві кішки багато місяців провели в колодязі / скріншот

У пакистанському селі з 15-метрового колодязя витягли собаку і двох кішок, які, як вважається, провели там у темному ув'язненні з водою та сміттям багато місяців.

Про це пише The Express Tribune.

Таємничий гавкіт собаки лунав горбистою місцевістю упродовж багатьох місяців, перш ніж жителі села прийшли до висновку, що звуки доносяться з колодязя. Тоді люди звернулися до департаменту дикої природи.

Рятувальники знайшли в колодязі собаку і двох кішок. Незрозуміло, як вони виживали всі ці місяці. Вважається, що тварини харчувалися відходами, які викидаються сільські жителі. Місцеві вважають, що щеня впало до колодязя щонайменше шість місяців тому.

Читайте такожКривавий "пікнік": на пляжі Дніпра 12 нігерійців різали та спалювали кіз (фото, відео)Тварин витягували за допомогою підйомного крана. Спочатку в сітчастій переносці на поверхню підняли пса, а потім забрали кішок. Спіймати останніх виявилося нелегко, а на порятунок другої кішки пішла майже година.

За словами співробітників служби порятунку, тварини в порядку, проте переживають шок. Тепер врятованих чотирилапих відправлять до карантину на кілька тижнів.

Колодязь був побудований близько 80 років тому, а ще два десятиліття назад жителі села брали з нього питну воду. Тепер же люди просять, щоб влада забетонувала небезпечну споруду.

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Переклад: Катерина Комолова