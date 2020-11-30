На думку політолога, спекулюючи на темі захисту навколишнього середовища, політики крадуть дорогоцінний час, який можна і потрібно було б направити на вирішення дійсно життєво важливих проблем.

Передвиборчі маніпуляції на темі екології завдають величезної шкоди Україні.

Відповідну думку висловив політолог Дмитро Купира.

На його думку, спекулюючи на темі захисту навколишнього середовища, політики крадуть дорогоцінний час, який можна і потрібно було б направити на вирішення дійсно життєво важливих проблем.

Експерт пояснив, чому не потрібно піддаватися на виверти політиків, зокрема, на заяви, що стосуються вирубки лісу в українських Карпатах

"Проблема захисту навколишнього середовища - одна з "фішок" політиків. Особливо часто вони розігрують її перед виборами. Але дуже важливо не піддаватися на передвиборчі маніпуляції і включати критичне мислення", – попереджав перед місцевими виборами в Україні політолог.

"Часто голосують за мера або депутатів, які постійно змінюють партію заради отримання мандата або доступу до місцевого бюджету. Так що ж громадянам робити? Потрібно, по-перше, дивитися на політичний досвід політика і на те, як він ним скористався. По-друге, якщо людина не фахівець з цих питань, то як він їх буде вирішувати? Ніяк!"- підкреслив Купира.

Він зазначив, що реальних проблем в Україні і так чимало. І ті проблеми, які вже через кілька років можуть боляче вдарити по здоров'ю і життю кожного з нас.

Нагадаємо, з метою захисту карпатських лісів 11 листопада була зареєстрована петиція на сайті президента України з вимогою зупинити наближення катастрофи. Зокрема, на думку автора, карпатські ліси слід захистити статусом національного природного парку з посиленням контролю за тим, щоб ліс не рубали, за допомогою спеціально створеного на базі Нацгвардії охоронного органу.

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Автор: УНІАН