Передвиборчі маніпуляції на темі екології завдають величезної шкоди Україні.
Відповідну думку висловив політолог Дмитро Купира.
На його думку, спекулюючи на темі захисту навколишнього середовища, політики крадуть дорогоцінний час, який можна і потрібно було б направити на вирішення дійсно життєво важливих проблем.
Експерт пояснив, чому не потрібно піддаватися на виверти політиків, зокрема, на заяви, що стосуються вирубки лісу в українських Карпатах
"Проблема захисту навколишнього середовища - одна з "фішок" політиків. Особливо часто вони розігрують її перед виборами. Але дуже важливо не піддаватися на передвиборчі маніпуляції і включати критичне мислення", – попереджав перед місцевими виборами в Україні політолог.
"Часто голосують за мера або депутатів, які постійно змінюють партію заради отримання мандата або доступу до місцевого бюджету. Так що ж громадянам робити? Потрібно, по-перше, дивитися на політичний досвід політика і на те, як він ним скористався. По-друге, якщо людина не фахівець з цих питань, то як він їх буде вирішувати? Ніяк!"- підкреслив Купира.
Він зазначив, що реальних проблем в Україні і так чимало. І ті проблеми, які вже через кілька років можуть боляче вдарити по здоров'ю і життю кожного з нас.
Нагадаємо, з метою захисту карпатських лісів 11 листопада була зареєстрована петиція на сайті президента України з вимогою зупинити наближення катастрофи. Зокрема, на думку автора, карпатські ліси слід захистити статусом національного природного парку з посиленням контролю за тим, щоб ліс не рубали, за допомогою спеціально створеного на базі Нацгвардії охоронного органу.
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