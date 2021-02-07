У підсумку мавпа зістрибнула на підлогу і втекла в невідомому напрямку / скріншот з відео
У Харкові очевидці помітили мавпу в торговому центрі Sun Mall.
Про це повідомляє МГ Об'єктив у суботу, 6 лютого.
На кадрах видно, як мавпа стрибає по манекенах в магазині одягу, ховаючись від співробітників. У підсумку вона зістрибнула на підлогу і втекла в невідомому напрямку.
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За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ.
Це вже не перший випадок, коли із зоопарку збігають тварини. Втікачів зазвичай знаходять і повертають назад.
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