За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку.

У Харкові очевидці помітили мавпу в торговому центрі Sun Mall.

Про це повідомляє МГ Об'єктив у суботу, 6 лютого.

На кадрах видно, як мавпа стрибає по манекенах в магазині одягу, ховаючись від співробітників. У підсумку вона зістрибнула на підлогу і втекла в невідомому напрямку.

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За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ.

Це вже не перший випадок, коли із зоопарку збігають тварини. Втікачів зазвичай знаходять і повертають назад.

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Автор: УНІАН