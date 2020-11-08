У Росії на Камчатці з рушниці розстріляли ведмедицю з маленьким ведмежам. Вони залізли на підводний човен, щоб не потонути.
Читайте такожУ Сумській області знайшли вбитою самку червонокнижного зубра (фото)Про це передає «Камчатка-Інформ» з посиланням на очевидців.
«Зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам. З «Сайгой» підійшов. А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити. Якщо відігнати, вона потрапить або в одне селище, або в інше. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці. Все, зараз за борт впаде. Ведмедик труп, а вона ще жива», – коментує автор відео.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!
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