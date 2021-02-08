Після порятунку бідолашний песик просидів кілька годин біля обігрівача і лише наступного дня почав їсти.

У Львівській області хлопець врятував собаку, якого зав’язаним в мішку кинули до річки.

Про дивовижний порятунок розповідається у сюжеті ТСН.

Скавчання тварини почув випадковий перехожий, який йшов до крамниці: він витяг мішок і дістав звідти мокрого та ледь живого песика. Хлопець побіг додому за ножем: у мішку, що був міцно зав'язаний мотузкою, він знайшов тварина, яка скавчала від холоду.

Після порятунку бідолашний песик просидів кілька годин біля обігрівача і лише наступного дня, коли відігрівся, почав їсти. Тепер же від свого рятівника собака не відходить ані на мить, але дуже боїться води. Песик уже звик до нового дому, але йому важко оговтатися після пережитого.

"Двічі його купав: стає двома лапами, впирається мені на ноги і так купається. А так, щоб спокійно стояв у ванні, то ні", - розповів сам рятівник Василь Костик.

У селі не знають, хто міг так познущатися з тварини: в усіх сусідів собак знають, а цього песика бачать вперше.

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Автор: Олег Давигора