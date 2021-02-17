Птаха врятували співробітники й управління полювання.

Сьогодні на Одещині на річці врятували лебедя, який вмерз у лід.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в області, це сталося в місті Саврань, на річці Південний Буг.

Читайте такожУ Чернівцях жителі підгодовують сотні лебедів, які залишились зимувати (відео)

«Сьогодні на річці Південний Буг рятувальники разом зі співробітниками управління полювання і риболовлі за допомогою металевого човна звільнили лебедя, що вмерз у лід», - сказано в повідомленні.

Птицю, яку врятували, розбивши лід, доставили на берег.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова