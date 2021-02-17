На річці Південний Буг лебідь вмерз у лід, його врятували / фото ДСНС
Сьогодні на Одещині на річці врятували лебедя, який вмерз у лід.
Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в області, це сталося в місті Саврань, на річці Південний Буг.
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«Сьогодні на річці Південний Буг рятувальники разом зі співробітниками управління полювання і риболовлі за допомогою металевого човна звільнили лебедя, що вмерз у лід», - сказано в повідомленні.
Птицю, яку врятували, розбивши лід, доставили на берег.
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