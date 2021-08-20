Через проблему під загрозою опинилися пляжі в Коблево, попередив експерт.

В Одеській області біля Тилігульського лиману спостерігається масовий мор риби.

Зараз спостерігається замор на каналі, який з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем, написав керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський у Facebook.

За його словами, поверхня повністю всіяна дохлою атериною – промисловою рибою.

"Замор спостерігається вже кілька днів. Розвивається процес гниття. Ситуація становить небезпеку, в тому числі для курорту Коблево (Миколаївська область – УНІАН). Через таку кількість органіки можливий розвиток хвороботворних бактерій", – зазначив громадський діяч.

За його даними, причина в неправильному проектуванні і будівництві вищеназваного каналу.

Балинський стверджує, що на спорудження каналу з одеського обласного бюджету витрачено вже понад 59 млн грн, також відкрито у зв'язку з розкраданням коштів при будівництві кілька кримінальних проваджень.

Читайте такожЕколог розповів, що зловмисники придумали для вилову риби на "Тузлівських лиманах"За його даними, причина в неправильному проектуванні і будівництві вищеназваного каналу.

Балинський стверджує, що на спорудження каналу з одеського обласного бюджету витрачено вже понад 59 млн грн, також відкрито у зв'язку з розкраданням коштів при будівництві кілька кримінальних проваджень.

"При цьому роботи проводяться протягом майже чотирьох років і більшу частину літнього часу шлюзи (каналу – УНІАН) перебувають у закритому стані, що в першу чергу і є причиною заморів. До того ж, конструктивні недоліки призвели до постійного замивання каналу піском і неможливості у зв'язку з цим здійснювати управління шлюзами...", – повідомив Балинський.

На його думку, спочатку проектування велося з розрахунком того, що на каналі мали намір організувати промислове браконьєрство – перекривати в певний час вихід риби в море, щоб відловлювати її у величезній кількості.

За даними громадського діяча, до цього причетні окремі депутати Одеської обласної ради.

Що потрібно знати про Тилігульський лиман – довідка УНІАН

Тилігульським називається лиман, який знаходиться в Одеській та Миколаївській областях на узбережжі Чорного моря, повідомляє Вікіпедія. Площа лиману становить близько 170 квадратних кілометрів, ширина – від 0,2 до 3,5 км, глибина до 19 м, а довжина – 80 км.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк