Сік бур'яну дуже отруйний, спричиняє опіки.

Папір із борщівника. Корисне застосування отруйній рослині знайшли на Прикарпатті.

Продукт вже навіть запатентували, йдеться в сюжеті ТСН.

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Борщівник Сосновського — справжнє лихо для України, неконтрольований бур'ян дуже швидко розростається. Сік бур'яну дуже отруйний, спричиняє опіки.

На три аркуші формату А4 потрібно 10 грамів сухого борщівника, його заливають спецрозчином та варять майже годину. Лише тоді рослина перестає бути небезпечною, її можна дрібнити. Далі до готової рослини додають макулатуру, так і робиться папір з борщівника.

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Автор: Ольга Робейко