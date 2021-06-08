Над водосховищем розташовані п'ять сіл, мешканці яких просто скидають непотріб у воду.

На Закарпатті активісти прибрали від сміття берег Вільшанського водосховища.

За два дні їм вдалося зібрали понад тонну непотребу, більшість з якого відправлять на перероблення, йдеться в сюжеті ТСН.

Це водосховище називають закарпатським морем: 80 гектарів води посеред мальовничих гір. А також серед гір сміття.

Саме тому екоактивістка Лєна Жук зібрала друзів із Мукачева та Львова і приїхали навести там лад. Утім, просто прибирати замало, кажуть волонтери. Хочуть достукатись до місцевих, щоб ті перестали смітити. Кликали їх і на толоку, але з 20 тисяч людей зголосилися з десяток учнів на двоє вчителів.

Над водосховищем розташовані п'ять сіл, мешканці яких просто скидають непотріб у воду. Лише місяць тому в одній громаді з’явився сміттєвоз, але сміттєзвалища немає жодного. Це заборонено, бо села розташлвані на території Національного парку.

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До найближчого полігону відходів - 30 кілометрів.

"Там і не мають бажання приймати, бо вони мають своє сміття. Немає централізованого вивезення", - пояснює заступник директора Національного природного парку "Синевир" Юрій Тюх.

Чому - запитання до місцевих чиновників. Активісти просять їх хоча б зараз організувати вивіз вже зібраних небезпечних відходів. Свою толоку називають дводенним екопікніком: ночують у наметах, а готують на польовій кухні.

Протягом двох днів волонтери назбирали понад тонну сміття. Повністю заповнили вантажівку. Більшу частину повезуть з собою до Мукачева на перероблення. Сюди знов приїдуть наступного місяця.

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Автор: Олександр Топчій