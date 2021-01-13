Мисливиця з італійської комуни Ерула в провінції Сассарі не змогла застрелити з дробовика кабана, який напав на неї, і побила його стволом рушниці.
На відео нападу звернуло увагу видання Daily Mail.
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На записі видно, як жінка цілиться в напрямку заростей, де ховається кабан. Несподівано тварина починає бігти на неї, і вона двічі стріляє. Але кабана, схоже, це тільки більше розлютило. Дівчина в паніці не може перезарядити рушницю і починає лупити кабана стволом. Чути, як італійка кричить: "Іди звідси!" і" Відчепися!", продовжуючи його бити. Через деякий час він розгортається і тікає.
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