Дівчина в паніці не могла перезарядити рушницю і почала лупити кабана стволом.

Мисливиця з італійської комуни Ерула в провінції Сассарі не змогла застрелити з дробовика кабана, який напав на неї, і побила його стволом рушниці.

На відео нападу звернуло увагу видання Daily Mail.

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На записі видно, як жінка цілиться в напрямку заростей, де ховається кабан. Несподівано тварина починає бігти на неї, і вона двічі стріляє. Але кабана, схоже, це тільки більше розлютило. Дівчина в паніці не може перезарядити рушницю і починає лупити кабана стволом. Чути, як італійка кричить: "Іди звідси!" і" Відчепися!", продовжуючи його бити. Через деякий час він розгортається і тікає.

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Автор: Денис Прядко