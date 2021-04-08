Леопарда спіймали і відвезли на безпечну відстань, де його випустять в дику природу.

В індійському місті Джамму леопард поранив трьох людей.

Про це повідомляє видання Down to Earth.

Інцидент стався у вівторок, 6 квітня. Департамент охорони дикої природи отримав повідомлення про те, що в парку Грін-Белт розгулює дорослий леопард.

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"Ми зловили його близько 14:00 і помістили в центр порятунку тварин. Леопард поранив трьох людей, у тому числі двох співробітників організації з охорони дикої природи», - сказав керівник підрозділу охорони дикої природи Аніл Кумар.

Він пояснив, що місто оточене лісами, і хижак, за всіма ознаками, прийшов звідти.

В результаті леопарда зловили і відвезли на безпечну відстань, де його випустять в дику природу.

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Автор: Денис Прядко