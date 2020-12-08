Жителі вирушили в ліс збирати дикороси, де на них і накинувся дикий ведмідь.

В Індії розлючений ведмідь розтерзав чотирьох людей, ще трьох поранив.

Про це повідомляє видання Xinhuanet.

Інцидент ввечері 6 грудня стався в селі Анджвахі в індійському штаті Чхаттісгарх. Жителі вирушили в ліс збирати дикороси, де на них і накинувся дикий ведмідь.

"Тіла були направлені для проведення розтину, а постраждалих госпіталізували», - повідомив окружний збирач податків Сатья Нарайан Ратор.

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Напад викликав паніку серед місцевих жителів. На місце події вирушили співробітники лісництва і поліцейські, щоб прогнати ведмедя.

Співробітники Служби охорони дикої природи підкреслили, що через присутність людини в лісі ведмеді не відчувають себе в безпеці, через що можуть напасти.

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Автор: УНІАН