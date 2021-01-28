У середньому в слонів чоловічої статі рівень жиру складає близько 8,5%, а у слонів жіночої статі – близько 10%.

Науковці продовжують досліджувати проблему ожиріння слонів у неволі.

Про це йдеться у новому дослідженні, цитує Science alert.

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Вчені дотепер не розуміли, яка частина зайвої ваги приручених тварин є природним жировим шаром, а яка – жиром від переїдання і нестачі рухової активності. Науковець з Університету Індіани Даніела Чусід порівняла кількість жиру у слонів в «тепличних умовах» з проблемами їхнього здоров’я.

З цією метою Чусід разом з колегами надягнули на 35 азійських самок і 9 самців гігантські фітнес-трекери. Відстежуючи вагу за допомогою регулярного відбору крові, вчені змогли вирахувати рівень жиру слонів на основі їхньої загальної маси тіла.

Було встановлено, що в середньому у слонів чоловічої статі рівень жиру складає близько 8,5%, а у слонів жіночої статі – близько 10%. Водночас у людини ці показники можуть сягати 31%.

Науковці зауважили, що слони у неволі гуляли так само багато, як й на свободі. Ба більше, найімовірніше, від проблем з фертильністю страждали найчастіше ті з тварин, у яких була велика втрата ваги. Однак це й не означає, що у слонів з надлишковою вагою немає таких же ризиків.

Втім, науковці наголосили, що висновки є попередніми. Для повного визначення, чи страждають слони у неволі від ожиріння, доведеться провести додаткові дослідження.

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Автор: УНІАН