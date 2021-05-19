Площа айсберга становить понад 4 тисячі квадратних кілометрів.

В Антарктиді відколовся найбільший у світі айсберг.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ЄКА).

Величезний айсберг утворився із західного боку шельфового льодовика Ронне, що лежить в морі Уедделла в Антарктиді. Площа айсберга, що отримав назву А-76, становить близько 4320 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим айсбергом у світі.

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Як повідомляється, айсберг має довжину близько 170 км і ширину 25 км.

Традиційно айсберги називають відповідно до антарктичного квадранта, в якому вони були помічені, потім порядковим номером, а потім, якщо айсберг трісне, послідовною буквою.

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Автор: Катерина Лиманська