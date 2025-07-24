Виявилося, що ця рідкісна і загадкова змія, яку в природі бачили востаннє кілька десятиліть тому, існує і в наш час.

Учені знову виявили барбадоську ниткоподібну змію, найменшу змію у світі, яку вони довгий час вважали вимерлою.

Як пише видання CBC, до цієї весни найменший у світі вид змій вважався загубленим для науки і, цілком можливо, вимерлим, поки еколог Коннор Блейдс і його колега не знайшли одну під невеликим каменем у лісі на Барбадосі.

"Я був дуже схвильований. Його не бачили майже два десятиліття, тож це була, м'яко кажучи, захоплива знахідка. Мабуть, одна з найяскравіших подій у моїй кар'єрі", - прокоментував Блейдс із Міністерства навколишнього середовища Барбадосу.

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Повторне відкриття барбадоської ниткоподібної змії - це позитивний знак для біорізноманіття країни, зазначив Блейдс. З моменту першої колонізації Карибського острова європейцями в XVI столітті було знищено 98% його природних лісів, а разом з ними і значну частину місцевої фауни.

Приблизно 10 см завдовжки і два мм завширшки, барбадоська ниткоподібна змія настільки мала, що її можна акуратно згорнути на монету.

На перший погляд, можна подумати, що це черв'як. І справді, її також називають черв'ячною змією, але більшість дощових черв'яків насправді набагато більші, акцентував Блейдс.

Це ендемік Барбадосу, а це означає, що острів - його єдиний дім. Вона сліпа і, як вважають учені, харчується термітами та їхніми яйцями.

"Відродження одного з наших ендеміків має велике значення в багатьох відношеннях", - сказав Джастін Спрінгер, керівник програми Re:wild по Карибському регіону, який допоміг Блейдсу знову відкрити цю змію.

Блейдс додав, що через свої розміри і схильність жити в норах ця маленька змія завжди була "рідкісною і загадковою". За останні 135 років її існування було задокументовано всього 5 разів.

Перше підтверджене спостереження було в 1889 році. Але як унікальний вид він був ідентифікований тільки 2008 року Блером Хеджесом, професором Університету Темпл і директором біологічного центру при ньому.

Хеджес розповів, що не усвідомлював, що виявив новий вид, поки не провів генетичний аналіз. До цього його помилково віднесли до іншого виду.

"Момент осяяння настав у лабораторії", - сказав він, зазначивши, що відкриття підтвердило, що барбадоська ниткоподібна змія - найменша з відомих змій у світі.

Вчені стверджують, що повторне відкриття барбадоської ниткоподібної змії вселяє надію в країну, чия природна фауна сильно постраждала від колонізації та сільського господарства.

Інші новини екології

Нещодавно в Новій Зеландії виявили птаха, якого вважали вимерлим ще 50 років тому. Йдеться про малого плямистого ківі, або ківі-пукупуку. Він був помічений у віддаленій зоні дикої природи Адамс.

Самку цього крихітного і дуже рідкісного птаха випадково помітив мисливець Департаменту охорони природи і повідомив про це фахівцям.

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