У Криму обміліло одне з водоймищ / фото Анатолій Штефан
В окупованому Криму обміліла ще одна водойма.
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Про це у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
"Крим. Білогірський район. Балановське водоймище. Води мало. Обсяг водосховища 5,1 млн м³, площа водного дзеркала 41 гектар", - розказав Штефан.
За його словами, зараз водоймище заповнене водою приблизно на п'яту частину.
фото Анатолій Штефан
фото Анатолій Штефан
Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.
- У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
- Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.
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