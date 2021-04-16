В окупованому Криму обміліло водоймище: заповнене лише на п'яту частину (фото)

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді.

В окупованому Криму обміліла ще одна водойма. Читайте такожДефіцит води в Криму: "влада" забезпечить військових, а не жителів - Мінреінтеграції Про це у Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. "Крим. Білогірський район. Балановське водоймище. Води мало. Обсяг водосховища 5,1 млн м³, площа водного дзеркала 41 гектар", - розказав Штефан. За його словами, зараз водоймище заповнене водою приблизно на п'яту частину. Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Лиманська

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