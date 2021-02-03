У середу, 3 лютого, в небі над Одесою почалася навала шпаків. Відео з тисячами перелітних птахів, що кружляють над житловими будинками, опублікували в мережі місцеві жителі.
Як повідомляє місцеве видання Vgorode, зграї Шпаків можна спостерігати у всіх районах міста.
"Вони збираються на дахах, практично не залишаючи вільного простору, чим дуже лякають деяких одеситів", - йдеться в повідомленні.
За словами орнітологів, через занадто теплий грудень птахи залишилися зимувати в Одесі. Однак, коли настали морози, шпакам нічого не залишилося, як відправитися в місто у пошуках їжі.
Зазвичай шпаки відлітають зимувати в теплі краї, а до весни повертаються.
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