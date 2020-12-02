У Новій Зеландії оголошують надзвичайну ситуацію у зв'язку зі зміною клімату.
Про це повідомляє The Guardian.
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Як повідомляється, прем'єр-міністр Джасінда Ардерн назвала це "однією з найсерйозніших проблем нашого часу".
Пропозиція, що була внесена до парламенту в середу, визнала "руйнівний вплив, який нестабільна і екстремальна погода матиме на Нову Зеландію і благополуччя новозеландців, на наші основні галузі промисловості, доступність води і здоров'я населення в результаті повеней, підвищення рівня моря і лісових пожеж".
У заяві визнається також і "тривожна тенденція скорочення видів і глобального біорізноманіття", включаючи скорочення біорізноманіття корінних народів Нової Зеландії.
Зазначимо, що вже 32 країни офіційно визнали глобальну кризу, оголосивши надзвичайну кліматичну ситуацію.
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