Вже 32 країни офіційно визнали глобальну кліматичну кризу.

У Новій Зеландії оголошують надзвичайну ситуацію у зв'язку зі зміною клімату.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також"Екологічний проект". Як Чорнобильська зона за півмільйона гривень на місяць може перетворитися на звалище

Як повідомляється, прем'єр-міністр Джасінда Ардерн назвала це "однією з найсерйозніших проблем нашого часу".

Пропозиція, що була внесена до парламенту в середу, визнала "руйнівний вплив, який нестабільна і екстремальна погода матиме на Нову Зеландію і благополуччя новозеландців, на наші основні галузі промисловості, доступність води і здоров'я населення в результаті повеней, підвищення рівня моря і лісових пожеж".

У заяві визнається також і "тривожна тенденція скорочення видів і глобального біорізноманіття", включаючи скорочення біорізноманіття корінних народів Нової Зеландії.

Зазначимо, що вже 32 країни офіційно визнали глобальну кризу, оголосивши надзвичайну кліматичну ситуацію.

Вас також можуть зацікавити інші новини екології:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська