В Одесі на волю відпустили врятованого лебедя, якого знесиленим півтора місяці тому підібрали на одному з міських пляжів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, тоді птах не міг літати, плавати й навіть підвестися на ноги. Лебедя забрали до реабілітаційного центру місцевого зоопарку. Там з'ясували, що з невідомих причин птах був просто зголоднілий та знесилений. Жодних хвороб або травм у нього не виявили.
У звіринці пернатого відгодували. А коли зрозуміли, що він здатен дати собі раду, відвезли на понтонну переправу під Одесою, де традиційно зимують його родичі. Зграя прийняла новачка прихильно.
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