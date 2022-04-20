В організації уточнили, що коли почалася війна, ці співробітники залишилися в Екопарку і допомагали годувати тварин.

Двох співробітників Харківського "Фельдман Екопарку" знайшли вбитими.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації.

Зазначається, що ці співробітники пропали ще на початку березня. Окупанти їх розстріляли, а тіла сховали в одному з підсобних приміщень парку.

"Війна приносить погані новини. Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які зникли на початку березня, загинули", - йдеться в повідомленні.

В організації уточнили, що коли почалася війна, вони залишилися в Екопарку і допомагали годувати тварин. "Приїхавши в Екопарк 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного і вони змогли вижити", - розповіли в парку.

"Але вчора ми отримали підтвердження про те, що їх тіла знайдені. Наших хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували в підсобному приміщенні", - йдеться в повідомленні.

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