Двох співробітників Харківського "Фельдман Екопарку" знайшли вбитими.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації.
Зазначається, що ці співробітники пропали ще на початку березня. Окупанти їх розстріляли, а тіла сховали в одному з підсобних приміщень парку.
"Війна приносить погані новини. Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які зникли на початку березня, загинули", - йдеться в повідомленні.
В організації уточнили, що коли почалася війна, вони залишилися в Екопарку і допомагали годувати тварин. "Приїхавши в Екопарк 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного і вони змогли вижити", - розповіли в парку.
"Але вчора ми отримали підтвердження про те, що їх тіла знайдені. Наших хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували в підсобному приміщенні", - йдеться в повідомленні.