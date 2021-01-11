Впродовж тижня вимерло близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України.

На Херсонщині поліція розслідує факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Херсонській області, в ході моніторингу соціальних мереж правоохоронцями був виявлений факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

Зазначається, що на місці події слідчі Чаплинського відділення поліції встановили всі обставини події та розпочали досудове розслідування.

«За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги України. Однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами, яке посіяне фермерами на навколишніх полях для боротьби з гризунами», - йдеться у повідомленні.

Наразі лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. На місці події працюють працівники поліції, Держпродспоживслужби та екологічної інспекції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює коло осіб, причетних до вимирання птахів. Також встановлюються збитки, завдані державі. Досудове розслідування триває.

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Автор: Світлана Макринська