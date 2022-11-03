В окупованому Криму керівництво дельфінарію викинуло в море чотирьох дельфінів.
Інцидент стався в Севастополі, повідомляють місцеві ЗМІ.
У мережі поширили відео перевезення дельфінів у море, зняте очевидцями.
На ньому мужина, який називає себе директором дельфінарію, каже, що їх не викидають, а "планово випускають на волю".
Керівник російського Росприроднагляду Світлана Радіонова повідомила, що це могло статися через конфлікт між Коктебельським і Севастопольським дельфінаріями.
"Керівництво останнього регулярно програє суди і вирішило просто-напросто випустити дельфінів в море, піддавши життя ссавців величезному ризику", - написала вона в Telegram.
Двоє дельфінів прибилися до берега, їх повинні забрати і перевезти в Коктебель. Ще двох - шукають. Пошук має полегшити те, що дельфіни чіповані.
Окупація Криму Росією
Як відомо, у березні 2014 року Росія після введення військ анексувала Крим, організувавши там так званий "референдум щодо самовизначення".
Самопроголошена влада заявила, що нібито 96,77% висловилися за приєднання Криму до Російської Федерації.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
У 2021 році Україна ініціювала створення міжнародного координаційного механізму для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцненню європейської та глобальної безпеки "Кримська платформа".