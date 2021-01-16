Всього врятували 16 лебедів \ фото od.dsns.gov.ua
В Одеській області врятували зграю лебедів, що примерзли до поверхні ставка.
Читайте такожДо заповідника на Одещині через теплу погоду повернулись рожеві пеліканиЯк повідомили в прес-службі регіонального главку ДСНС, сьогодні близько 10:00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в районному центрі Окни потрібна допомога з вилучення лебедів зі ставка.
Як з'ясувалося, зграя лебедів опинилася в крижаній пастці.
За допомогою човна працівники ДСНС розбили крижаний «капкан» і дозволили лебедям злетіти з підмерзлої частини ставка.
Зграя лебедів опинилася в крижаній пастці \ фото od.dsns.gov.ua
Всього було врятовано 16 лебедів.
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