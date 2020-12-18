В Одесі патрульні врятували травмованого лебедя, який упав на землю.
Як повідомили журналістам у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, 17 грудня інспектори отримали інформацію від громадян про те, що на вул. Нежданової, неподалік від лікарні, впав лебідь.
«Патрульні поліцейські вчора отримали повідомлення про те, що лебідь «впав прямо з неба». На місці події люди розповіли, що птах летів і просто впав. Як з'ясувалося, у нього травмовано крило», - розповіли в прес-службі.
Відзначається, що лебідь нікого до себе не підпускав, постійно сичав, нападав на інспекторів і інших людей, які хотіли надати йому допомогу.
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Патрульні огородили місце, щоб з птахом нічого не сталося, і викликали працівників зоопарку.
Наразі лебідь перебуває в зоопарку, де йому надали всю необхідну допомогу.
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