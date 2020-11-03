Кілька місяців птицю вигодовували і лікували.

В Одеській області працівники зоопарку разом з вченими ландшафтного парку випустили в дику природу орлана-білохвоста.

Читайте такожВ Україні готують четверте видання Червоної книгиВлітку цього птаха вилучили у вуличних фотографів, йдеться в сюжеті ТСН. Фотографи тривалий час утримували птицю в неволі для розваги туристів і заробітку. У зоопарк він потрапив знесилений. Орлана відгодовували і лікували. Птицю привезли на територію "Тилігульського лиману" і випустили. Той обтрусився, розправив крила і полетів.

"Кілька місяців ми займалися лікуванням і реабілітацією цієї тварини і він відтворив здатність впевнено літати, полювати. З'явилися високі шанси його успішної адаптації в дикій природі, і ми випустили орлана в його середовище", — сказав директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

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Автор: УНІАН